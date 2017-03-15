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Общество

На Дальнем Востоке погиб тигр

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В марте 2017 года с ранами в области головы и спины был обнаружен тигр по кличке Упорный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр». В настоящее время специалисты устанавливают причины смерти хищника.

В 2015 году тигр был отпущен на волю с GPS ошейником. 17 февраля 2017 года сигнал пропал, а это могло свидетельствовать о том, что хищник мертв. Предполагаемое место его гибели находилось на большом расстоянии от населенных пунктов и дорог, поэтому специалисты оказались в среднем течении правого притока реки Юли в бассейне реки Гур.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства гибели тигра Упорного. По предварительным данным, он мог пострадать от лап крупного бурого медведя или другого тигра. 

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