Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье

Ведется разбирательство

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Приморье рыбоперерабатывающее предприятие из Лазовского района попалось на перевозке 2 400 килограммов просроченной кеты: ее срок годности истек еще в марте прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Срок годности был указан производителем, поэтому отсутствие сопроводительной документации не помогло скрыть факт правонарушения. Позднее компания предоставила свежую товарную накладную, однако продукция арестована и помещена на ответственное хранение. Ведется разбирательство.

Автомобиль следовал по маршруту город Артем – город Находка – порт Восточный.