Поезд сбил мужчину в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Накануне в Приморье на станции Угольная был травмирован человек на железнодорожных путях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщил машинист, во время движения электропоезда, он увидел на железнодорожных путях мужчину, который двигался навстречу поезду. Заметив человека, он сразу же подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Молодой человек отреагировал на сигнал и стал отходить, но столкновения избежать не удалось.

26-летний житель поселка Раздольное получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются