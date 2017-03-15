В Приморье проходит «горячая линия» по безопасности питания

С 13 по 27 марта

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Специалисты Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" проводят "горячую линию" для потребителей по теме "Безопасность продуктов питания", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На вопросы населения специалисты Центра будут отвечать по телефонам 8 (423) 276-38-93 и 8 (423) 271-21-54 с 13 по 27 марта. Приморцы могут получить бесплатные консультации:

- по правильному питанию;

- по выбору продуктов питания;

- куда писать обращение потребителя;

- нормативные требования к продуктам питания.