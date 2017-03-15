Часть Владивостока останется без света в среду, 15 марта

Сегодня, 15 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт.133А, 137,
Айвазовского ул.32, 38, 63, 40, 38А, 59, 34,
Амурская ул.1, 25А, 3, 4, 5, 6,
Бийская ул.26А,
Военное Шоссе ул.27, 46,
Грязелечебница ул.1,
Деревенская ул.12, 14,
Кипарисовая ул.4, 4А, 6, 8,
Луговая ул.21,
Минеральная ул.1А,
Нейбута ул.45,
Новоивановская ул.3,
Океанский пр-кт.109, 111,
Острякова пр-кт.13, 44,
Посьетская ул.28, 28А, 28Б, 53,
Садовая ул.22, 25, 27,
Тимирязева ул.31,
Хабаровская ул.19, 27А, 27Б, 29А, 31, 31А, 34, 5, 7, 9, 27В
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.