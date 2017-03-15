Часть Владивостока останется без света в среду, 15 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.133А, 137, Айвазовского ул.32, 38, 63, 40, 38А, 59, 34, Амурская ул.1, 25А, 3, 4, 5, 6, Бийская ул.26А, Военное Шоссе ул.27, 46, Грязелечебница ул.1, Деревенская ул.12, 14, Кипарисовая ул.4, 4А, 6, 8, Луговая ул.21, Минеральная ул.1А, Нейбута ул.45, Новоивановская ул.3, Океанский пр-кт.109, 111, Острякова пр-кт.13, 44, Посьетская ул.28, 28А, 28Б, 53, Садовая ул.22, 25, 27, Тимирязева ул.31, Хабаровская ул.19, 27А, 27Б, 29А, 31, 31А, 34, 5, 7, 9, 27В Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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