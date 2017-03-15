В Приморье сегодня возможны небольшие осадки

Во Владивостоке сильный ветер

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер слабый, на побережье северный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -1...-16°C, днем 0...+10°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, ночью возможен слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью и утром сильный, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7 °C.



В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный.. Температура воздуха ночью -5...-7 °C, днем +4...+6 °C.



В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. северный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.