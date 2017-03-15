Администрация приморской столицы приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в селективном сборе мусора

Предлагается организовывать новые площадки для сбора отходов

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию раздельного сбора мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организацией новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию отходов (макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных виды отходов)», – рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации приморской столицы.

По вопросам получения необходимой информации необходимо обращаться по телефонам: 2614-371, Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности городской администрации; 2614-272, Потапова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экологической безопасности мэрии. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.