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Общественную палату Приморья будет представлять Константин Сиденко

Решение принято на сегодняшнем заседании
Фото: Фото:
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

18 голосов «За» и ни одного против – члены Общественной палаты Приморья единогласно выбрали представителем края в главном совещательном органе страны адмирала Константина Семеновича Сиденко. Альтернативным кандидатом на столь высокую должность был Сергей Григорьевич Пушкарев - эксперт по вопросам государственной миграционной политики в Дальневосточном федеральном округе, сообщает корреспондент РИА Vladnews.

«Три года – все время первого созыва Общественной палаты в Приморье – ее представлял Дмитрий Николаевич Григорович. Делал это очень эффективно и гордо. И я, и губернатор Владимир Миклушевский относимся с большим уважением к проделанной Дмитрием Николаевич работе и к нему лично», ‒ отметил Игорь Степаненко, вице-губернатор Приморья.

Как оказалось, Дмитрий Григорович не сможет дальше представлять Приморский край в Общественной палате России. По его словам, это связанно с занятостью по другим общественно важным направлениям работы.

«Я являюсь доверенным лицом президента Путина, поэтому учитывая, что выборы главы государства уже в следующем году – я буду делать все возможное, чтобы его поддержать и чтобы он выиграл, если, конечно, Владимир Владимирович изъявит желание баллотироваться еще на один срок. Кроме этого, я очень плотно занимаюсь патриотическим воспитанием через Общероссийский Народный Фронт, поэтому нагрузку еще и по Общественной палате России уже не потяну. Одно могу сказать точно – я всегда буду с вами, в независимости от того, буду ли я в составе палаты или нет», ‒ выступил Дмитрий Григорович, член Общественной палаты Приморья.

Новоизбранный представитель Приморья в Общественной палате России Константин Сиденко также выступил с речью и заверил, что будет делать все возможное, чтобы грамотно и достойно представлять наш край в общероссийском совещательном органе.

«Моя главная задача – это донесение общественного мнения приморцев, их чаяний, каких-то нерешенных общественных проблем до руководства Общественной палаты России. Есть ряд самых важных вопросов для Приморья, такие как дороги края, медицина и развитие Владивостока в качестве крупного международного хаба по морским перевозкам, создание инфраструктуры для дальнейшего развития нашего региона», ‒ сказал Константин Сиденко.

Напомним, что 15 мая текущего года заканчиваются полномочия членов Общественной палаты Приморского края. 6 февраля началась процедура формирования ее нового состава. В нее войдут 10 человек, выбранных губернатором края, 10 членов назначит краевой парламент и еще 10 представителей палаты выберут уже утвержденные члены Общественной палаты.

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