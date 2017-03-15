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Общество

Назван идеальный возраст для вступления в брак

Ученые проанализировали статистику разводов и свабед
Фото: rpc-kamerton.ru Фото: rpc-kamerton.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки утверждают, что жениться правильнее всего после получения высшего образования, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Парни и девушки, которые поженились сразу после университета, гораздо чаще счастливы в семейной жизни, нежели их сверстники, который вступили в брак примерно в этом же возрасте, но на тот момент либо еще не закончили учебное заведение, либо вообще не имеют образования. 

Статистика показывает, что разводов среди пар, которые поженились до 23 лет, гораздо больше. Связано это не только с с уровнем ответственности и моральной подготовленности к браку, но и со степенью образованности.

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