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В Приморье директор учреждения подозревается в преступлении финансового характера

Уголовное дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Спортивный клуб Амулет» (АНО ДПО «СК Амулет», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обвиняемый, не смотря на наличие денежных средств на счетах предприятия, не принял мер к формированию на расчетном счете и в кассе организации денежных средств предназначенных к выплате заработной платы и частично не выплатил зарплату 4-м сотрудникам в общей сумме свыше 230 тыс рублей. Кроме того, в тот же период времени он не выплатил в полном объеме зарплату сотруднику в размере 231 тыс рублей. В настоящее время задолженность частично погашена. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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