Любовь и предательство: в театре имени Горького готовят премьеру

В год 80-летия со дня рождения известного драматурга

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В год 80-летия со дня рождения известного драматурга Александра Вампилова Приморский академический театр ставит на своей сцене одну из самых известных его пьес - «Прошлым летом в Чулимске». Как сообщает корреспондент РИА VladNews, эта постановка станет первой в целой серии спектаклей, которыми коллектив отпразднует свой главный праздник – Международный день театра.

Поставить пьесу Вампилова художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий пригласил известного приморского театрального деятеля – режиссера Виктора Бусаренко. И не случайно – 40 лет назад именно постановка «Прошлым летом в Чулимске» стала первым спектаклем в режиссерской судьбе Виктора Васильевича.

- Когда Ефим Семенович назвал пьесу, я согласился сразу же, - говорит Виктор Бусаренко. - Очень хотелось поработать в жанре русского психологического театра, которому был предан Вампилов. Ефим Семенович помог мне определиться и с назначением актеров на роли, и я думаю, что у нас получился отличный ансамбль, в котором сила мэтров – Владимира Сергиякова, Сергея Миллера – сочетается с юным напором молодых артистов Елены Пономаренко, Константина Суворина и опытом Яны Мялк, Ольги Налитовой, Леонида Смагина…

По словам Виктора Васильевича, жанр спектакля он определил как «Провинциальный романс» - и постановка получилась одновременно нежной и пронзительной…

- Пьесы Вампилова, - говорит режиссер, - остаются сегодня актуальными и будут оставаться таковыми еще долго. Вампилов берет очень долгосрочные проблемы и конфликты, которые за прошедшие с того времени, когда он работал, 50 лет не исчезли из нашей жизни. В своих записных книжках он обозначил главную цель своей жизни, своего творчества, ту самую сверхзадачу – хранить и преумножить человеческое в человеке. Об этом и наш спектакль, ведь сегодня, увы, уровень хамства, жестокости, агрессивности достиг в нашем обществе запредельных величин. И пьеса, которая говорит, что может быть с людьми, если они начинают жить, поставив во главу угла свой эгоизм, очень актуальна…

Не желая воплощать на сцене «советское ретро», Виктор Бусаренко перенес время действия спектакля на начало «нулевых» годов текущего века. Впрочем, по мнению режиссера, жизнь в таких вот провинциальных Чулимсках не сильно изменилась с советских времен. И сценография Вадима Колтунова это только подчеркивает: тайга наступает прямо на примету «нулевых» - шикарные железные заборы… А за ними живут все те же люди, которых терзают вечные проблемы – как остаться человеком и научиться не строить свое счастье на чужих костях…