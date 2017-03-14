Клиенты Сбербанка смогут узнать статус изготовления карты в Сбербанк Онлайн

Новый сервис существенно упростит общение между клиентом и банком

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн появился новый сервис, благодаря которому клиенты могут самостоятельно отслеживать сроки изготовления, доставки и готовности карты для выдачи в отделении. Эта информация будет доступна в личном кабинете Сбербанк Онлайн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу банка.

«Новый сервис существенно упростит общение между клиентом и банком, — отметила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Кстати, помимо определения статуса банковской карты наши клиенты могут получить точный адрес её выдачи: для этого достаточно пометить пункт выдачи на Яндекс.Картах. Это особенно удобно в том случае, если вы получаете карту в другом отделении».

Раньше узнать о готовности карты можно было либо в контактном центре, либо в отделении. Также клиенты, которые оформляли карту в отделении, получали SMS-сообщение о ее доставке в отделение при готовности. Все эти возможности останутся доступными для клиентов.

Количество пользователей веб-версией Сбербанк Онлайн составляет 23 млн человек.