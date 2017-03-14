Делать добро легко и очень приятно!

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В конце марта для жителей города Владивостока пройдёт благотворительная Ярмарка "Милая Мила", сообщает РИА VladNews. Все собранные средства пойдут пойдут на лечение Милы Афанасьевой с диагнозом рак печени.

Всех гостей ждет насыщенная программа, интересные мастер-классы от рукодельниц города и продажа их продукции, а также выступление детского коллектива Loca, зажигательные детские аниматоры и еще очень много всего интересного.

Делать добро легко и очень приятно!

Ярмарка состоится 26 марта с 12.00, ул. Западная 13, Выставочный зал Динамо.