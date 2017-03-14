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Во Владивостоке к выходным потеплеет до +9°С

Циклон покинет Приморье уже ближайшей ночью
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Начало рабочей недели расстроило приморцев своей ненастной погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Край оказался под властью циклона, который вызвал осадки и гололедные явления. В середине недели влияние циклона прекратится.

В ночь на 15 марта осадки в крае прекратятся. Температурный фон понизится на 3–5 градусов. Более заметно это будет ночью, −3…−12°С, в горных районах до −22°С. В дневные часы на большей части края температурный фон положительный, +2…+9°С.

Во второй половине рабочей недели синоптическая обстановка обещает быть спокойной. Воздух постепенно начнет прогреваться.

Во Владивостоке осадков не ожидается. В первой половине недели сильный северо-западный ветер, во второй половине недели ветер ослабеет. Температура воздуха ночью 0…−3°С, днем тепло, +4…+8°С.

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