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Пиво и медовуху возьмут на онлайн-контроль в Приморье

Изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Продавцы пива, сидра и медовухи в Приморье должны будут установить онлайн-кассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон об алкоголе.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, данные изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года.

«Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи должна осуществляться только при наличии складских помещений, а также с применением онлайн-кассы», – сообщили специалисты.

Кроме того, все предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны использовать контрольно-кассовую технику.

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