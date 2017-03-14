Пиво и медовуху возьмут на онлайн-контроль в Приморье

Изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Продавцы пива, сидра и медовухи в Приморье должны будут установить онлайн-кассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон об алкоголе.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, данные изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года.

«Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи должна осуществляться только при наличии складских помещений, а также с применением онлайн-кассы», – сообщили специалисты.

Кроме того, все предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны использовать контрольно-кассовую технику.