Более двух тысяч нетрезвых водителей поймано в Приморье

Печальная статистика растет с каждой неделей

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к ответственности 1096 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1129 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 91 водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Злостные правонарушители привлечены к уголовной ответственности.

С 6 по 12 марта сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 337 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За неделю произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Аварии зарегистрированы во Владивостоке и в Артемовском городском округе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.