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Общество

Отопительный сезон во Владивостоке проходит без сбоев

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Отопительный сезон во Владивостоке проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, жилфонд, предприятия и частные учреждения приморской столицы обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормам.

Локальные порывы на теплотрассах, чаще всего возникающие из-за физического износа тепловых сетей, устраняются в нормативные сроки. За минувшую неделю порывы теплотрасс были обнаружены на улицах Вязовой, Адмирала Кузнецова и Океанском проспекте. Благодаря оперативной и качественной работе аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», неполадки устранены.

В управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города напоминают: при возникновении нарушений в работе теплосетей следует обращаться по телефону 245-78-42.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей специалисты единой дежурно-диспетчерской службы Владивостока ведут ежедневный мониторинг объектов. По факту возникновения аварийных ситуаций они оперативно прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.

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