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Приморец хранил у себя дома 200 грамм наркотиков для личных целей

55-летний мужчина доставлен в отдел полиции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В рамках проведения оперативно - разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Черниговскому району в селе Дмитриевка в надворных постройках частного домовладения на улице Ленинская обнаружили наркотические вещества растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

Изъятая в ходе обыска травянистая масса направлена на исследование.

55-летний хозяин домовладения доставлен в отдел полиции. Задержанный пояснил, что заготовил и хранил наркотики для собственного употребления.

Экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотикосодержащим растением рода каннабис (марихуана) общей массой свыше двухсот граммов. В ходе обыска также изъято масло каннабиса (гашишное масло) общей массой более 9 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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