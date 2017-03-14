Водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД во Владивостоке

Мужчина привлечен к ответственности

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Владивостоке камерами видеорегистратора зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Видеозапись запечатлела, как водитель транспортного средства Hyundai Super Aero City в районе дома №20 по Океанскому проспекту не остановился перед пешеходным переходом и проехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые пешеходы к тому времени уже начали движение, но были вынуждены остановиться, чтобы пропустить автобус.

По данному факту руководством городской Госавтоинспекции назначено проведение проверки. Видеозапись полицейские приобщили к материалам административного расследования. В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

30-летний водитель автобуса свою вину отрицать не стал. В отношении него вынесено постановление (ст. 12.12. ч.1 КоАП РФ) о наложении штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора. Также установлена компания, осуществляющая перевозку пассажиров по данному маршруту. С руководителями организации сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении подобных нарушений водителями.