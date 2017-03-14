Молодежный флешмоб пройдет в Приморье 15 марта

Стать участником может каждый

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов – масштабный флешмоб – пройдет в Приморье завтра, 15 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Мероприятие состоится на центральной площади Владивостока. Начало – в 15.00. Здесь все участники флешмоба выстроятся в символ Всемирного фестиваля – цветок ромашки с «Голубем мира» внутри. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов завершается 15 апреля. О своем желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев. Участниками флешмоба могут стать не только те, кто уже подал заявку на фестиваль, но и любой желающий.

Отметим, что участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных – 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.