В приморье стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция длится с 13 по 24 марта

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во время проведения акции приморцы могут сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотических средств по телефонам «горячих» линий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Цель акции – сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморского края, а также информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией. Принять участие в ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью» могут все неравнодушные жители края.

Также сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно в УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91.

Получить консультацию по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией можно по телефонам:

8 (423) 220-94-14 департамент здравоохранения Приморского края;

8 (423) 238-80-97, 8 (423) 242-84-79 ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер».

Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы можно по телефону:

8 (423) 220-94-14 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнению административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей.

Кроме того, можно направить сообщение в раздел «Прием обращений» на официальном сайте УТ МВД России по ДФО (dfout_request@mvd.ru).