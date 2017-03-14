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Общество

Отделение № 4 МФЦ Владивостока с 1 апреля будет работать без выходных дней

График работы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Работа муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает совершенствоваться. Так, для удобства горожан отделение № 4 МФЦ (ул. Невельского, 13) с 1 апреля будет работать без выходных дней по следующему графику:

  • Понедельник

с 8 до 20 часов

  • Вторник

с 8 до 20 часов

  • Среда

с 11 до 20 часов

  • Четверг

с 8 до 20 часов

  • Пятница

с 8 до 20 часов

  • Суббота

с 8 до 20 часов

  • Воскресенье

с 8 до 19:30 часов

Напомним, по аналогичному графику работают отделения № 3 (пр-т 100-летия Владивостока, 44) и № 5 (Партизанский пр-т, 28-а).

Остальные отделения МКУ «МФЦ ВГО» продолжат работу по прежнему графику: понедельник – с 9 до 17:30 часов; вторник, четверг, пятница – с 9 до 20 часов; среда – с 11 до 20 часов; суббота – с 9 до 13 часов; воскресенье – выходной.

График работы территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП), расположенного в пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 36): понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 18 часов; пятница – с 9 до 16:45 часов; суббота, воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 13 до 13:45 часов.

График работы ТОСП на о. Русский (ул. Экипажная, 10): вторник, четверг – с 9:30 до 16 часов.

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