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Новый вице-губернатор назначен в администрации Приморья

Распоряжение подписано
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

На должность вице-губернатора края, курирующего сельское и рыбное хозяйство, назначен Денис Бочкарев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано. 

Денис Бочкарев на новой должности будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

Справочно: Бочкарев Денис Юрьевич родился 24 августа 1977 года в поселке Южно-Морской города Находки. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Начинал трудовую деятельность на птицефабрике «Уссурийская», в 2005 году перешел на работу в Администрацию Приморского края. С 2015 года занимал должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

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