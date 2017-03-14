Новый вице-губернатор назначен в администрации Приморья

Распоряжение подписано

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

На должность вице-губернатора края, курирующего сельское и рыбное хозяйство, назначен Денис Бочкарев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано.

Денис Бочкарев на новой должности будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

Справочно: Бочкарев Денис Юрьевич родился 24 августа 1977 года в поселке Южно-Морской города Находки. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Начинал трудовую деятельность на птицефабрике «Уссурийская», в 2005 году перешел на работу в Администрацию Приморского края. С 2015 года занимал должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.