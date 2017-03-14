Школьники Владивостока создают эко-сумки собственного дизайна

В школах Владивостока будет организовано около 100 эко-уроков.

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал сезон экологических мероприятий для школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На днях в СОШ №№ 14 и 35 для учеников младших классов состоялись уроки на тему «Долой полиэтиленовые пакеты!».

Занимательные эко-уроки для юных школьников проходят в форме интерактивного занятия, которое состоит из двух частей – теоретической и практической.

«В рамках теоретической части мы рассказываем школьникам об экологическом вреде, который наносят окружающей среде полиэтиленовые пакеты, и возможности их замены на эко-сумки из хлопчатобумажной ткани, – рассказала специалист отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Лариса Ким. – Во время второй части предлагаем нашим подопечным поработать руками – расписать сумки. Таким образом ребята узнают, что текстильные сумки – это замечательная альтернатива полиэтиленовым пакетам, которые сегодня с большой скоростью скапливаются на мусорных полигонах и загрязняют планету».

Планируется, что до конца учебного года в школах Владивостока будет организовано около 100 эко-уроков.

Для информации:

Экологические занятия в муниципальных школах Владивостока проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для детей дошкольного возраста, школьников и студентов города Владивостока и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.