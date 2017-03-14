Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника

В ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Корабли Тихоокеанского флота отрабатали задачи по поиску подводных лодок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море экипажи малых противолодочных кораблей успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и "Советская гавань" отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.

Также в ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по плаванию в узкости, проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки.