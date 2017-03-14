Владивостокская компания кормила детей кишечной палочкой и плесенью

Фирма оштрафована на 300 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на 300 тысяч рублей оштрафована компания, оказывавшая одному из детских садов города услугу по организации питания детей: в июле 2016 года во время внеплановой проверки в одной из проб (масло сливочное) было обнаружено опасное бактериальное обсеменение (кишечная палочка), а также за другие нарушения гигиенических нормативов (обнаружены дрожжевые и плесневые грибы), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Компания не согласилась со штрафом и дважды подавала апелляции. И Арбитражный суд, и Пятый Арбитражный апелляционный суд оставили решение Роспотребнадзора о штрафе для ООО в силе.