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Общество

В Приморье задержан контрабандист с серебром

Гражданин России пытался ввезти в РФ почти килограмм драгметалла
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае на автомобильном таможенном посту "Пограничный" задержан россиянин-контрабандист с серебряными изделиями общим весом 910 граммов, которые он пытался ввезти из КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

При устном опросе россиянин заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, не имеет. Однако потом в его ручной клади было обнаружено 164 изделия с маркировкой PANDORA: 22 браслета со вставками из камней различных цветов, 127 подвесок, 15 пар женских серёг.

По показаниям технического средства таможенного контроля «Метэксперт», все изделия изготовлены из серебра 925 пробы. Товар изъят и направлен на экспертизу, проводится расследование дела по статье 16.2 КоАП РФ.

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