Приморцам рассказали о безопасном онлайн-шопинге

Памятка для граждан

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Всё большее число граждан покупает товары через телевизионные магазины, после рекламы по радио, через интернет-магазины. О том, как выбрать более безопасный дистанционный шопинг, приморцам рассказали специалисты Роспотребнадзора края, сообщает РИА VladNews. Отметим, что с 10 по 25 марта в крае проходит "горячая линия" на тему "Потребительские права в цифровую эпоху": получить консультацию специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Приморья граждане могут по телефонам 8 (423) 276-38-93 и 8 (423) 271-21-54. По телефонам горячей линии Вы можете узнать:

- что такое дистанционный способ продажи;

- правила торговли через интернет-магазин;

- какую информацию должен предоставить продавец;

- в каких случаях Вы можете отказаться от товара;

- порядок возврата денежных средств;

- как потребителю вернуть товар в интернет-магазин.

Также для граждан опубликована памятка Роспотребнадзора:

Продажа товаров дистанционным способом – продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, посредством средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.

Потребителю, желающему приобрести товар дистанционным способом, а именно через интернет-магазины, необходимо знать основные положения действующего законодательства в части обязательных требований, предъявляемых к организации деятельности по дистанционной продаже товаров.

Отношения по договору купли-продажи товаров, приобретённых гражданами-потребителями дистанционным способом, порядок продажи товаров дистанционным способом регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами продажи товаров дистанционным способом», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612.

Пунктом 5 Правил продажи товаров дистанционным способом введены ограничения, согласно которым не допускается дистанционная продажа алкогольной продукции, а также иных товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Принимая решение о покупке товара дистанционным способом, рекомендуем Вам обратить внимание на информацию, которую предоставляет продавец о себе, о товаре и об условиях покупки.

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация:

- об основных потребительских свойствах товара;

- об адресе (месте нахождения) продавца;

- о месте изготовления товара;

- о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя);

- о цене и об условиях приобретения товара;

- о его доставке;

- сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке;

- о порядке оплаты товара;

- о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Особое внимание необходимо уделить информации о продавце. Если в предложении или при доставке товара не указывается наименование продавца, его адрес, а указаны только контактные телефоны, следует воздержаться от покупки, т.к. в этом случае будет сложно предъявить претензию в случае выявления недостатков в товаре.

Продавец в момент доставки товара обязан довести до сведения покупателей в письменной форме максимально подробную информацию о товаре, а также о порядке и сроках возврата товара. Объём предоставляемой информации предусмотрен п. 9 Правил продажи товаров дистанционным способом.

Потребитель вправе отказаться от товара:

- в любое время до его передачи;

- после передачи товара - в течение 7 дней;

- в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены:

- его товарный вид;

- потребительские свойства;

- документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

В Законе РФ «О защите прав потребителей» оговаривается, что отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращённого товара, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. При этом исключаются расходы на доставку только в одну сторону – от потребителя назад продавцу.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Если приобретенный дистанционным способом продажи товар оказался ненадлежащего качества (с недостатками), потребитель в целях защиты своих прав должен руководствоваться соответствующими положениями статей 18-24 Закона РФ «О защите прав потребителей». А значит, вправе обратиться с претензией к продавцу.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара те же, что и при обычном способе продажи и установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Продавцом не всегда соблюдаются условия договора розничной купли-продажи товара.

В случае, если покупателю передаётся товар с нарушением условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и упаковки товара, покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях.

В случае неудовлетворения требований потребителя продавцом добровольно, соответствующий спор может быть разрешён исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закреплённому в п. 1 ст. 11 ГК РФ и п. 1 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» защита нарушенных прав потребителей осуществляется судом.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или исполнения договора. В соответствии с п. 3 ст. 17 этого же Закона при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на нарушение их потребительских прав при продаже товаров через интернет-магазины. В 2016 г. Управлением получено 111 обращений от граждан.

В своих обращениях потребители указывают на нарушения, связанные в основном:

- с нарушением сроков поставки предварительно оплаченного товара;

- с отсутствием сведений об адресе (месте нахождения) продавца;

- с предоставлением потребителю недостоверной информации о товаре;

- с обнаружением в товаре недостатков;

- с нарушением условий договора, касающихся количества, качества, комплектности, товара;

- с неудовлетворением требований о возврате денежных средств в связи с нарушением обязательств по договору.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю рассмотрено 110 обращений. По 98 обращениям даны разъяснения законодательства о защите прав потребителей, в том числе о возможном участии Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в суде для дачи заключения по делу в целях обеспечения защиты их прав. Направлено по подведомственности 8 обращений. Три обращения послужили основанием для проведения внеплановых проверок.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проведена работа по выявлению и пресечению сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, запрещенную к распространению: продажа дистанционным способом алкогольной продукции.

Так, Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю поданы исковые заявления в интересах неопределённого круга потребителей (в порядке особого производства) о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети интернет на трех сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.