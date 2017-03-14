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Жительница Приморья прописала в своей квартире 31 человека

Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности
Фото: tverinformburo.ru Фото: tverinformburo.ru
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Обвиняемая осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 31 гражданина в своей однокомнатной квартире по улице Губрия. Помимо 15 иностранцев, прибывших из Украины, Армении и Узбекистана, женщина зарегистрировала 16 граждан Российской Федерации. Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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