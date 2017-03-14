В Приморье обнаружено крупное валютное преступление

Из-за границы в Россию не вернулись 217 тысяч долларов США

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружено очередное крупное валютное преступление: в Находке таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата из-за границы более 217 тысяч долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Согласно материалам дела, владивостокский бизнесмен в 2013 году заключил контракт между своей фирмой, открытой в Находке, и компанией из КНР на поставку краски для металла. В 2014-2015 годах за поставку были переведены в качестве 100%-ного авансового платежа 511 тысяч долларов США - и часть товара в этот период действительно была поставлена в РФ. Но остаток партии так и не был ввезен в Россию.

По части 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте) предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 3 лет.