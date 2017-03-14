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Владивостокским фирмам грозят крупные штрафы за брошенную землю

Под Артемом нашли почти 60 гектаров запущенной земли
Фото: National Democratic Congress Фото: National Democratic Congress
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Двум владивостокским фирмам грозят крупные штрафы в размере от 400 до 700 тысяч рублей за брошенную землю: обнаружены принадлежащие компаниям два участка сельхозназначения в районе поселка Заводской под Артемом, которые зарастали сорняками и кустарником в течение нескольких лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморского края. Общая площадь участков -  58,7 гектара.

На составление административного протокола представитель фирмы не явился.

Как отметили в Россельхознадзоре Приморья, "вполне возможно, что коммерсанты планируют использовать участки не для производства сельскохозяйственной продукции, а для других целей, например, для коттеджного строительства. Причём случаи, когда коммерсанты берут землю для целей сельского хозяйства, а впоследствии на этой земле вырастают коттеджи, для Приморья не являются редкостью".

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