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Общество

Для участия в конкурсе «Танцевальный мир без границ» приглашаются творческие коллективы Владивостока

Заявки принимаются с 9 марта по 5 апреля
Фото: viyoutube.com Фото: viyoutube.com
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 12 и 13 апреля во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдёт уже ставший традиционным городской конкурс «Танцевальный мир без границ». Начало в 12 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Принять участие в танцевальном конкурсе приглашаются творческие коллективы приморской столицы. Заявки принимаются с 9 марта по 5 апреля.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, конкурс будет проводиться в следующих номинациях:

  •  народно-сценический танец;
  •  стилизованный (народный) танец;
  •  современный танец (джаз, модерн, свободная пластика, брейк, контемпорари);
  •  классический танец;
  •  эстрадный танец (шоу-группы, цирковая хореография);
  •  детский танец (только для младшей и средней возрастной групп);
  •  малые формы (соло, дуэт, миниатюра (3-5 человек), номинация не делится по жанрам хореографии).

Все участники будут разделены на три возрастные группы: 6 - 9 лет, 10 - 13 лет и 14 - 18 лет. Соревнования танцоров проведут в двух лигах: коллективы, имеющие звания «Образцовый», «Заслуженный», «Народный», и коллективы, не имеющие данных званий.

Заявки на участие принимаются по адресу: Дворец детского творчества (Океанский проспект 43, каб. 47, 45) или на электронную почту: tsiplyuck.olga@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-924-238-30-07 (Горбунова Юлия Николаевна) и 8-914-655-73-98 (Цыплюк Ольга Сергеевна).

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