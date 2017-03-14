Для участия в конкурсе «Танцевальный мир без границ» приглашаются творческие коллективы Владивостока

Заявки принимаются с 9 марта по 5 апреля

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 12 и 13 апреля во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдёт уже ставший традиционным городской конкурс «Танцевальный мир без границ». Начало в 12 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Принять участие в танцевальном конкурсе приглашаются творческие коллективы приморской столицы. Заявки принимаются с 9 марта по 5 апреля.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, конкурс будет проводиться в следующих номинациях:

народно-сценический танец;

стилизованный (народный) танец;

современный танец (джаз, модерн, свободная пластика, брейк, контемпорари);

классический танец;

эстрадный танец (шоу-группы, цирковая хореография);

детский танец (только для младшей и средней возрастной групп);

малые формы (соло, дуэт, миниатюра (3-5 человек), номинация не делится по жанрам хореографии).

Все участники будут разделены на три возрастные группы: 6 - 9 лет, 10 - 13 лет и 14 - 18 лет. Соревнования танцоров проведут в двух лигах: коллективы, имеющие звания «Образцовый», «Заслуженный», «Народный», и коллективы, не имеющие данных званий.

Заявки на участие принимаются по адресу: Дворец детского творчества (Океанский проспект 43, каб. 47, 45) или на электронную почту: tsiplyuck.olga@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-924-238-30-07 (Горбунова Юлия Николаевна) и 8-914-655-73-98 (Цыплюк Ольга Сергеевна).