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В Приморье предотвращено массовое отравление любителей закуски под пиво

От отравления также спасли и любителей краба
Фото: Россельхознадзор Приморского края Фото: Россельхознадзор Приморского края
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Приморье предотвращено массовое отравление любителей закуски под пиво: забракованы партии вяленой камбалы и мороженого мяса краба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. 

Так, в ходе лабораторных исследований в партии вяленой камбалы была обнаружена кишечная палочка. Помимо этого, уровень бактериальной обсеменённости в рыбке был превышен в 60 раз. Вес партии составил 10 килограммов. Исследования проводились в рамках сертификации.

Во второй раз была забракована партия варено-мороженого мяса краба: в деликатесе обнаружена кишечная палочка и 43-кратное превышение максимально допустимого показателя бактериальной обсемененности. Мясо краба было снято с реализации в торговом павильоне около Казанского моста во Фрунзенском районе Владивостока. Вес партии всего 7 кг, но краб был расфасован по подложкам весом 300-400 граммов каждая. Так что деликатес мог нанести вред здоровью многих любителей морских деликатесов.

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