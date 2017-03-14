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Владивостокцев научат выращивать бахчевые

План занятий
Фото: .pyshchug-adm.ru Фото: .pyshchug-adm.ru
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

О том, как выращивать огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, расскажут дачникам Владивостока уже в предстоящую субботу, 18 марта., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Автором лекции станет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов.

«В рамках выигранного гранта от администрации Владивостока Союз садоводов города продолжает проводить занятия для садоводов и огородников города, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - В преддверии нового дачного сезона специалисты рассказывают о выращивании овощей. Занятия проводятся еженедельно по субботам».

Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.

План занятий:

  • 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.;
  • 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.;
  • 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
  • 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
  • 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю.Г.;
  • 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. Ванюшкина И.А.
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