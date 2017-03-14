Владивостокцев научат выращивать бахчевые

План занятий

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

О том, как выращивать огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, расскажут дачникам Владивостока уже в предстоящую субботу, 18 марта., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Автором лекции станет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов.

«В рамках выигранного гранта от администрации Владивостока Союз садоводов города продолжает проводить занятия для садоводов и огородников города, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - В преддверии нового дачного сезона специалисты рассказывают о выращивании овощей. Занятия проводятся еженедельно по субботам».

Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.

План занятий: