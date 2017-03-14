Владивостокцев научат выращивать бахчевые

О том, как выращивать огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, расскажут дачникам Владивостока уже в предстоящую субботу, 18 марта., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Автором лекции станет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов.
«В рамках выигранного гранта от администрации Владивостока Союз садоводов города продолжает проводить занятия для садоводов и огородников города, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - В преддверии нового дачного сезона специалисты рассказывают о выращивании овощей. Занятия проводятся еженедельно по субботам».
Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.
План занятий:
- 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.;
- 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.;
- 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
- 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
- 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю.Г.;
- 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. Ванюшкина И.А.