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Ученые узнали новую технологию выращивания зубов

Данная «операция» требует всего одного посещения врача
Фото: startsmile.ru Фото: startsmile.ru
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что теперь на месте выпавшего зуба может теперь вырастить лишь за 2 месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как рассказали специалисты, им удалось вырастить новый молодой зуб на месте старого в пустой альвеоле. Для это они создали каркас зуба из натуральных материалов, и вырастил в нем при помощи стволовых клеток и стимулятора роста новый зуб всего за 2 месяца.

Первые исследования уже были проведены на животных. Отмечается, что вживленные зубы отлично приживались, затем на их месте вырастал новый зуб, мало отличающийся от родного. Осталось проверить действенность технологии на людях.

По мнению исследователей, разработка новой технологии позволит людям избежать неприятных встреч со стоматологами и панического ужаса от работы бормашин. В случае если технология пройдет испытания на человеке и покажет такие же, как на животных результаты, люди окончательно избавятся от страха, боли и использования зубных протезов.

Примечательно, но новая технология требует от пациента лишь одного посещения врача.

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