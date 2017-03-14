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Общество

Специалисты узнали, кем хотели стать приморцы в детстве и кем стали

Практически все довольны своей работой
Фото: mywishboard.com Фото: mywishboard.com
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследований узнали, кем приморцы хотели быть в детстве и воплотились ли их желания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на HeadHunter.

Результат показал, что только 8% опрошенных получили ту профессию, о которой мечтали с детства. Из них 6% полностью реализовали свою мечту, а 2% оказались в смежной или схожей профессиональной области.

Специалисты также выяснили, что самыми желаемыми профессиями в детстве оказалась врач, учитель, ветеринар, водитель, космонавт, артист, археолог, полицейский, летчик, бизнесмен и др.

Однако не всем детским мечтам было суждено сбыться. Даже не смотря на это, практически каждый второй соискатель был доволен выбранной профессией, только 11% опрошенных оказались недовольны сделанным выбором.

Как оказалось, самыми довольными профессионалами стали HR-менеджеры, аналитики и строители. А вот разочаровались в выборе продавцы-консультанты. Стоит отметить, что 31% приморцев до сих пор бы хотели исполнить свою мечту, если бы у них появилась на это возможность.

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