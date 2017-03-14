Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке

За рулем малолитражки была девушка

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Мужчина-пешеход получил тяжелые травмы, когда попал под колеса малолитражки во Владивостоке: закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, гражданин 1974 года рождения попал в ДТП, когда переходил проспект 100-летия Владивостока в районе дома №43 в неустановленном для пешеходов месте (но в зоне видимости наземного и подземного пешеходного переходов).

Инцидент произошел около 17:25 в понедельник,13 февраля. Известно, что автомобиль Toyota Vitz под управлением 23-летней девушки двигался со стороны Постышева в сторону Некрасовской. Обстоятельства происшествия уточняют специалисты.