Пенсионерка не добежала на «красный» по пешеходному переходу во Владивостоке

Потерпевшая госпитализирована

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

63-летняя пенсионерка попала под колеса универсала на пешеходном переходе во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, женщина была госпитализирована в Тысячекоечную больницу с закрытым вывихом костей голени. Наезд произошел в районе дома №277 по улице Калинина в 17:35 в понедельник.

Известно, что за рулем автомобиля Toyota Corolla Fielderнаходился 29-летний мужчина, направлявшийся со стороны улицы Олега Кошевого в сторону улицы Надибаидзе. Наезд произошел в тот момент, когда пенсионерка пересекала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий для нее сигнал светофора.