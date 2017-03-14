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Пенсионерка не добежала на «красный» по пешеходному переходу во Владивостоке

Потерпевшая госпитализирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

63-летняя пенсионерка попала под колеса универсала на пешеходном переходе во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, женщина была госпитализирована в Тысячекоечную больницу с закрытым вывихом костей голени. Наезд произошел в районе дома №277 по улице Калинина в 17:35 в понедельник.

Известно, что за рулем автомобиля Toyota Corolla Fielderнаходился 29-летний мужчина, направлявшийся со стороны улицы Олега Кошевого в сторону улицы Надибаидзе. Наезд произошел в тот момент, когда пенсионерка пересекала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий для нее сигнал светофора.

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