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Общество

Бесплатный семинар для руководителей пройдет во Владивостоке

Для участия необходима регистрация
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Если вы руководитель, ответьте честно на 3 вопроса. На каких процессах ваша компания теряет миллионы? Когда у вас был спокойный отпуск без вопросов подчиненных? Все еще принимаете обращения клиентов только по телефону?

Вопросы несложные для современного руководителя. Но вы стесняетесь ответить. Потому что знаете, что ваши методы управления компанией устарели. А клиенты недовольны из-за отсутствия индивидуального подхода и ограниченности каналов связи.

Чтобы сохранить свой бизнес, приходите на семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» во Владивостоке 30 марта.

На семинареот ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:

- как управлять бизнесом из любой точки мира;

- как за 7 минут создать единый канал общения с клиентами;

- как правильно автоматизировать бизнес –процессы;

- что делать, если у сотрудников короткая память;

- как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

- как CRM заставляет ваших сотрудников продавать больше;

- рецепты прибыльного бизнеса и многое другое.

Участие в семинаре бесплатное, но нужна регистрация. Места быстро заканчиваются, ваше место может занять конкурент.

Кому надо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT–директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Представьте, вы отдыхаете на Мальдивах и узнаете о повышении продаж в один клик. Ваши сотрудники больше не забывают свои задачи, а вам не приходится за них краснеть. Клиенты пишут вам благодарности и приводят к вам своих знакомых. Нравится? Это не сказка.

Почему необходимо участвовать?

- после семинара вы понимаете, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии,

- вы исправляете систематические ошибки в управлении,

- ваши сотрудники конвертируют счастье клиента в прибыль.

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