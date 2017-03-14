Аэропортовская трасса в Артеме превратилась в лед

Приморье во власти непогоды

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Прошедший в Приморье циклон доставил автолюбителям массу проблем, сообщает РИА VladNews.

В связи с прошедшим циклоном дороги в Приморье превратились в ледяной ад. Автолюбители сообщают, что трасса в сторону аэропорта Владивосток в Артеме полностью покрыта слоем льда, что значительно затрудняет движение.

Как ранее сообщало РИА VladNews, погоду в Приморье вчера определял циклон. В крае осадки, местами сильные, а также гололедные явления. Ветер северо-западный, северный умеренный. Сегодня погода в крае потенциально опасна: ожидается снег и обледенение. Во Владивостоке облачно с прояснением, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.