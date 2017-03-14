Владивостокцы уже сегодня узнают, как началась и чем закончилась история «Жизнь с протянутой рукой»

«Пусть говорят» откроют тайны семьи Симоновых

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, в эфире «Первого канала» жители Владивостока увидят, чем закончилась история «Жизнь с протянутой рукой», сообщает РИА VladNews.

История «Жизнь с протянутой рукой» вышла в свет 21 ноября 2016 года и за несколько месяцев облетела всю Россия, благодаря чему житель Санкт-Петербурга нашел свою мать во Владивостоке.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 59-летняя Татьяна Симонова двадцать пять лет назад приехала во Владивосток на заработки, а своего маленького сына Алексея отправила к родственникам. Эта была их последняя встреча.

Во Владивостоке судьба подготовила для женщины непростые испытания. Дошло до того, что Татьяне Анатольевне пришлось просить милостыню на улице у прохожих. Женщина жила лишь одной мечтой – накопить денег и вернутся к родным.

Алексей долгое время искал свою мать, за помощью он даже обратился на Первый канал. Благодаря совместным усилиям мы совершили чудо для двоих людей: Татьяна Симонова вновь обрела семью, а ее сын Алексей увидел мать, которую долго искал, спустя 25 лет.

Сегодня, 14 марта, на «Первом канале» можно будет узнать всю историю семьи Симоновых, а также увидеть долгожданную встречу Алексея и Татьяны.