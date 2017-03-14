Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке 13:04, 14 марта Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке (Эксклюзив)
Пенсионерка не добежала на «красный» по пешеходному переходу во Владивостоке 12:50, 14 марта Пенсионерка не добежала на «красный» по пешеходному переходу во Владивостоке (Эксклюзив)
Погода во Владивостоке потенциально опасна 12:40, 14 марта Погода во Владивостоке потенциально опасна
Новостная лента
Март, 14 вторник
13:28
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
13:28
Шокирующий видеоролик всколыхнул всю общественность Владивостока Видео
13:28
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
13:21
В ДФО до конца года обещают создать около 4,5 тысяч новых рабочих мест
13:13
В Приморье задержан пенсионный вор Видео
13:04
Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке Эксклюзив
12:58
Пьяный приморец публично оскорбил сотрудника полиции
12:50
Пенсионерка не добежала на «красный» по пешеходному переходу во Владивостоке Эксклюзив
12:48
Клиентам «Ростелекома» в Приморье – антивирус на выгодных условиях
12:40
Погода во Владивостоке потенциально опасна
12:28
Аэропортовская трасса в Артеме превратилась в лед Фото
12:15
В Приморье сгорела квартира
12:12
Владивостокцы уже сегодня узнают, как началась и чем закончилась история «Жизнь с протянутой рукой» Видео
12:09
Двое жителей Приморья незаконно приобрели 11 гранат
12:01
ГАИ: Из-за снегопада во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
11:51
​Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета
11:42
Во Владивостоке за минувшие выходные появилась еще одна тема бурного обсуждения Видео
11:30
В Приморье огнеборцы спасли на пожаре пожилую женщину
11:20
Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу Видео
11:19
Доллар и евро растут
11:10
В Приморье зафиксировано семь возгораний
10:56
Сегодня суд допросит охранников Пушкарева Эксклюзив
10:48
Приморские любители ралли заняли весь пьедестал на соревнованиях в Хабаровске Видео
10:42
Жительница Владивостока украла сковородку в одном из крупных магазинов города Видео
10:39
Компания-перевозчик во Владивостоке оштрафована на 16 тысяч рублей
10:36
Приморец, распространявший шпионскую технику, отделался штрафом
10:28
Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
10:15
Житель Владивостока ограбил ювелирный магазин
10:09
У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера
10:02
На юге Приморья задержана крупная партия мясных полуфабрикатов неизвестного качества
09:43
Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4096 (35) от 14 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ларьки причешут под одну гребенку
«Динамо» не приехало к «Лучу-Энергии»... из-за «Динамо»
Стихия на графики не повлияла
Городские МФЦ приглашают потребителей
Столица Приморья отметит воссоединение Крыма с Россией
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Владивостокцы уже сегодня узнают, как началась и чем закончилась история «Жизнь с протянутой рукой»

«Пусть говорят» откроют тайны семьи Симоновых
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 марта, в эфире «Первого канала» жители Владивостока увидят, чем закончилась история «Жизнь с протянутой рукой», сообщает РИА VladNews.

История «Жизнь с протянутой рукой» вышла в свет 21 ноября 2016 года и за несколько месяцев облетела всю Россия, благодаря чему житель Санкт-Петербурга нашел свою мать во Владивостоке.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 59-летняя Татьяна Симонова двадцать пять лет назад приехала во Владивосток на заработки, а своего маленького сына Алексея отправила к родственникам. Эта была их последняя встреча.

Во Владивостоке судьба подготовила для женщины непростые испытания. Дошло до того, что Татьяне Анатольевне пришлось просить милостыню на улице у прохожих. Женщина жила лишь одной мечтой – накопить денег и вернутся к родным.

Алексей долгое время искал свою мать, за помощью он даже обратился на Первый канал. Благодаря совместным усилиям мы совершили чудо для двоих людей: Татьяна Симонова вновь обрела семью, а ее сын Алексей увидел мать, которую долго искал, спустя 25 лет.

Сегодня, 14 марта, на «Первом канале» можно будет узнать всю историю семьи Симоновых, а также увидеть долгожданную встречу Алексея и Татьяны.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета
11:51, 14 марта 2017 ​Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета

Состоялось первое судебное слушание по громкому делу

Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу
11:20, 14 марта 2017 Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу

Местные жители вспомнили дамочку с курицей

Жительница Владивостока украла сковородку в одном из крупных магазинов города
10:42, 14 марта 2017 Жительница Владивостока украла сковородку в одном из крупных магазинов города

Девушка сделала себе подарок на 8 марта

Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей
09:43, 14 марта 2017 Приморец разделся в ночном клубе за полторы тысячи рублей

Молодому человеку присвоили звание «Заслуженный стриптизер Дуная»

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:38, 14 марта 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:27, 14 марта 2017 Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 14 марта
09:09, 14 марта 2017 Гороскоп на 14 марта

Сегодня работоспособность будет на высоте