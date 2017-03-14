ГАИ: Из-за снегопада во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

На дорогах города произошли 82 аварии

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Из-за снегопада, прошедшего в Приморье накануне, во Владивостоке в четырех авариях пострадали четыре человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Владивостокцы и гости приморской столицы на минувших выходных нарушили ПДД 328 раз; в 82 случаях нарушения вызвали ДТП (49 с материальным ущербом, 11 - с составлением европротоколов).

Инспекторы ДПС составили протоколы по 74 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 12 случаям пьяной езды, 2 выездам на встречку, 9 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 3 случаям тонировки не по ГОСТу. Правила парковки нарушили 43 автомобилиста. Сотрудники ДПС остановили 16 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 45 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 81 пешехода, 10 водителей автобусов и 25 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 9 протоколов.