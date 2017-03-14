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Двое жителей Приморья незаконно приобрели 11 гранат

Один из фигурантов за «опасную» покупку отправится в колонию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Два жителя Уссурийска осуждены за незаконное приобретение и перевозку боеприпасов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в мае 2016 года. Обвиняемые, распределив между собой роли, договорились приобрести боеприпасы в Спасском районе.

Фигуранты дела незаконно приобрели 11 ручных гранат. Экспертиза установила, что данные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника, преимущественно в обороне, являющимися боеприпасами, содержащими бризантное взрывчатое вещество тротил, пригодными для производства взрыва.

Приобретенные боеприпасы фигуранты дела перевозили в автомобиле Toyota Probox в Уссурийск, где их задержали сотрудники отдела УФСБ РФ по Приморскому краю. Обнаруженные запрещенные предметы были изъяты из незаконного обороты.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания с учетом обстоятельств дела и роли каждого в содеянном. Один из фигурантов дела получил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы, а другой – 2 года и 6 месяцев лишение свободы условно.

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