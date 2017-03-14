Погода во Владивостоке потенциально опасна

Ожидается снег и обледенение

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 14 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В регионе ожидается снег и обледенение.

Также желтый уровень опасности присвоен еще Республике Саха, Камчатскому краю, Хабаровскому краю и Сахалинской области.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня погоду в Приморье определяет северная периферия циклона. В крае небольшие, местами умеренные осадки. Гололедные явления. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -3...+8 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4 °C.

В Уссурийске облачно, временами небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5 °C.



В Находке облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5 °C.