​Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета

Состоялось первое судебное слушание по громкому делу

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Хабаровские студентки-живодерки пробудут в СИЗО до 17 августа этого года. Такое решение было принято на первом слушании по громкому делу, которое прошло в Индустриальном суде Хабаровска 13 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом корреспонденту агентства рассказал адвокат одной из подсудимых. Вопрос о мере пресечения был рассмотрен по ходатайству стороны обвинения.

Во время судебного слушания было оглашено обвинительное заключение. Также подсудимым (две девушки и из 18-летний знакомый) разъяснили их права. Дело состоит из 29 томов. Подсудимым предъявлено обвинение по следующим статьям:

часть 2 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными;

часть 2 статьи 162 УК РФ - разбой;

часть 1 статьи 148 УК РФ - оскорбление чувств верующих;

часть 2 статьи 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды.

Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись.

Следующее заседание назначено на 24 марта. Напомним, заседания по делу проходят в закрытом режиме.

По версии следствия, летом 2016 года хабаровчанки издевались над животными и убивали их, снимая процесс на видео. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак.

Помимо этого одна из студенток неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Кроме того, по данным следствия, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги.