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Жительница Владивостока выгуливала микроволновку на поводке по городу

Местные жители вспомнили дамочку с курицей
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока выгуливала микроволновку по Владивостоку, сообщает РИА VladNews.

За несколько часов видеоролик набрал более 30 тысяч просмотров, а очевидцы даже вспомнили даму, выгуливавшую замороженную курицу летом.

Очередная необычная прогулка стала одной из самых обсуждаемых тем в интернете.

«В Америке миксер выгуливают, а у нас микроволновки», «К подруге той походу ведет, которая курицу выгуливала замороженную», «Прямо как из советского кино. По улице комод водили», «15 минут назад два кренделя со стороны Змеинки выгуливали холодильник в ту сторону... так что все нормально!», «Да не это она там курицу катает», «Это та дама с курицей. Теперь курица в домике. Холодно ведь еще!», «Какое интересное домашнее животное, это вам не какая-то там собачка», - не переставали шутить комментаторы.

Однако жители данного района позже разъяснили ситуацию. Как оказалось, женщина на видео не имеет определенного места жительства, поэтому чтобы иметь средства на существование она сдает технику, которую находит на помойке, в пункт приема металлолома.

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