Жительница Владивостока украла сковородку в одном из крупных магазинов города

Девушка сделала себе подарок на 8 марта

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке девушка из магазина похитила сковородку стоимостью 2500 рублей, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в магазине по адресу Калинина, 275. С помощью специального магнита, девушка сняла «антикражку» со сковороды и спрятала под курткой.

На камере видеонаблюдения видно, что фигурантка, убедившись в том, что консультант магазина на нее не обращает внимания, она повернулась спиной к камере видеонаблюдения, сняла «антикражку», а товар спрятала под курткой. После чего направилась к выходу.

Комментаторы предположили, что девушка сделала себе подарок на 8 марта.

- Парни, смотрите, до чего можно довести женщину, если не подарить ей сковородку на 8 марта! – посмеялся один из комментаторов.

Видео: ДПС Контроль