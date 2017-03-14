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Культура

Юные владивостокцы могут принять участие во Всероссийском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»

Подведение итогов фестиваля состоится в сентябре
Фото: event-map.ru Фото: event-map.ru
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Юных владивостокцев приглашают принять участие в VIII Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Они могут представить свои театральные постановки, поучаствовать в мастер-классах художников, актеров и поэтов, опубликовать стихи собственного сочинения в поэтическом издании фестиваля.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге. К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления – от музыкальных до кукольных. Возраст артистов – до 17 лет.

Для участия в фестивале «Табуретка» представителю творческого коллектива необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля taburetkafest.ru Здесь же размещена более подробная информация о требованиях к работам и условиях участия.

Прием заявок от театральных коллективов продлится до 1 июля. После проведения отборочного тура девять финалистов, отобранных жюри, и один победитель интернет-голосования смогут представить свои постановки на сцене одного из театров Санкт-Петербурга.

Подведение итогов фестиваля состоится в сентябре. Все участники будут награждены дипломами и призами.

Для справки:

Фестиваль "Табуретка" в этом году станет восьмым по счету. В экспертный совет фестиваля в разные годы входили такие известные театральные деятели России, как Константин Хабенский, Евгений Гришковец, Сергей Безруков. В этом году в экспертный совет вошли Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталёв и Виктор Бычков. 

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