В Приморье сгорела квартира

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

13 марта в 21 час 40 минут на пульт пожарной охраны Хасанского муниципального района поступило тревожное сообщение. Очевидец рассказал, что в посёлке Барабаш горит квартира в одноэтажном двухквартирном доме, расположенном на улице 40 лет Победы.

Уже через 5 минут по указанному адресу прибыли огнеборцы и незамедлительно приступили к тушению. В помещении горели стены. полы, потолки, мебель и бытовая техника.

В 21 час 45 минут пожар был локализован, а в 23 часа 45 минут пожар на общей площади 70 кв. м. был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.