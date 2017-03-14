Пьяный приморец публично оскорбил сотрудника полиции

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

35-летний житель Находки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей». Приморцу грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.